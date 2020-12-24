В Израиле вводят ограничения на дни рождественских праздников

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В Израиле вводятся специальные ограничения на количество участников молитв и богослужений для сдерживания распространения коронавируса в дни рождественских праздников, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
В Израиле вводят ограничения на дни рождественских праздников
  • Reuters

«23 декабря министерская комиссия по коронавирусу утвердила особые условия на дни рождественских праздников, которые будут действовать с 17:00 24 декабря до 20:00 25 декабря, с 17:00 6 января до 20:00 7 января и с 17:00 18 января до 20:00 19 января», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в эти дни разрешены собрания не более 100 человек на открытом воздухе и не более десяти — в помещении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит для возвращающихся израильтян обязательный карантин в специальных центрах.

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