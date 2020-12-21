Израиль закрывает въезд для иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит для возвращающихся израильтян обязательный карантин в специальных центрах.

«Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером (и сегодня мы его ввели в действие) о закрытии неба государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Израильтяне, которые возвращаются домой «спустя 48 часов от этого момента», будут направлены на карантин в специальные центры, добавил Нетаньяху.

«Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», — уточнил он.

21 декабря Нетаньяху призвал правительство полностью закрыть авиасообщение в стране после информации о появлении в Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии и ЮАР нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Ряд европейских государств, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию и Швейцарию, объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.

Россия также с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.