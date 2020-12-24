Конгресс проголосует по преодолению вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«На следующей неделе 28 декабря палата (представителей. — RT) при поддержке обеих партий проведёт голосование по преодолению (президентского. — RT) вето», — говорится в сообщении.

К тому же Пелоси отметила, что «вето президента на проект оборонного бюджета США — это акт безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, ставит под угрозу безопасность граждан США и подрывает волю двухпалатного конгресса».

Ранее Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.

Законопроект об оборонном бюджете был одобрен сенатом и палатой представителей конгресса США.

Проект оборонного бюджета в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».