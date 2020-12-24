Конгресс проголосует по преодолению вето Трампа на оборонный бюджет
- Reuters
«На следующей неделе 28 декабря палата (представителей. — RT) при поддержке обеих партий проведёт голосование по преодолению (президентского. — RT) вето», — говорится в сообщении.
К тому же Пелоси отметила, что «вето президента на проект оборонного бюджета США — это акт безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, ставит под угрозу безопасность граждан США и подрывает волю двухпалатного конгресса».
Ранее Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.
Законопроект об оборонном бюджете был одобрен сенатом и палатой представителей конгресса США.
Проект оборонного бюджета в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».