Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета

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Американский президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.
Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я возвращаю документ в конгресс без моей подписи», — цитирует Трампа Интерфакс.

Также он заявил, что в нынешнем виде проект является «подарком России и Китаю». 

Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен сенатом и палатой представителей конгресса США.

Как писал Axios, Трамп, в частности, не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент. 

Проект оборонного бюджета в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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