Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Я возвращаю документ в конгресс без моей подписи», — цитирует Трампа Интерфакс.
Также он заявил, что в нынешнем виде проект является «подарком России и Китаю».
Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен сенатом и палатой представителей конгресса США.
Как писал Axios, Трамп, в частности, не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент.
Проект оборонного бюджета в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».