Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета

Американский президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я возвращаю документ в конгресс без моей подписи», — цитирует Трампа Интерфакс.

Также он заявил, что в нынешнем виде проект является «подарком России и Китаю».

Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен сенатом и палатой представителей конгресса США.

Как писал Axios, Трамп, в частности, не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент.

Проект оборонного бюджета в том числе предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».