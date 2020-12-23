Суд отклонил жалобу «Газпрома» по решению о цене газа для Польши

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Суд в Стокгольме отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу.
Суд отклонил жалобу «Газпрома» по решению о цене газа для Польши
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении польского нефтегазового концерна PGNIG.

«Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу «Газпрома» на частичное решение арбитража по вопросу цены газа по «Ямальскому контракту», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ноябре PGNiG сообщил, что «Газпром» подал заявку на пересмотр установленной в Ямальском контракте стоимости газа, поставляемого в Польшу.

В конце марта польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

Позднее «Газпром» обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.

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