В Польше сообщили о заявке «Газпрома» на увеличение цены газа
- Reuters
Как утверждается, российская сторона просит увеличения цены. Сама PGNiG ранее просила пересмотреть её в сторону уменьшения.
В Варшаве запрос «Газпрома» назвали необоснованным, не соответствующим формальным требованиям и бесполезным.
Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки около 10 млрд куб. м энергоносителя ежегодно.
Соглашение действует до 2022 года. Власти Польши заявляли, что не будут продлевать его.