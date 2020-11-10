В Польше сообщили о заявке «Газпрома» на увеличение цены газа

«Газпром» подал заявку на пересмотр установленной в Ямальском контракте стоимости газа, поставляемого в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба польской нефтегазовой компании PGNiG, передаёт ТАСС.

Как утверждается, российская сторона просит увеличения цены. Сама PGNiG ранее просила пересмотреть её в сторону уменьшения.

В Варшаве запрос «Газпрома» назвали необоснованным, не соответствующим формальным требованиям и бесполезным.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки около 10 млрд куб. м энергоносителя ежегодно.

Соглашение действует до 2022 года. Власти Польши заявляли, что не будут продлевать его.