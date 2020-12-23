Во Франции убили трёх жандармов

Трое жандармов были убиты и ещё один ранен во французском департаменте Пюи-де-Дом.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на французскую прокуратуру.

Отмечается, что нападение на сотрудников правоохранительных органов совершил 48-летний мужчина, когда жандармы прибыли спасти женщину, укрывшуюся на крыше дома.

Как уточняет BFMTV, злоумышленник открыл стрельбу по жандармам, когда они приблизились к дому, в результате чего один сотрудник погиб, а другой получил ранение. Вскоре после этого мужчина поджёг здание, что привело к гибели двух других жандармов.

29 октября во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее в этот же день СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Спустя некоторое время стало известно о задержании собиравшегося напасть на людей с ножом во французском Лионе.