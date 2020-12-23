Южная Корея приостановит авиасообщение с Британией

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Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца этого года из-за ситуации с новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что соответствующая мера вступает в силу немедленно и будет действовать до 31 декабря.

Как отметил начальник сводной команды по борьбе с вирусом Центрального штаба по ликвидации катастроф и безопасности Юн Тхэ Хо, вместе с этим также будет приостановлена выдача освобождений от карантина для дипломатического корпуса Республики Корея в Великобритании.

Все прибывающие оттуда без исключения будут проходить стандартный 14-дневный карантин, а также сдавать дополнительный ПЦР-тест перед снятием карантина.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

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