Онищенко прокомментировал найденный в Британии штамм коронавируса

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса — это очередная мутация, из-за которой вирус, возможно, будет распространяться интенсивнее, но это не влияет на его агрессивность. Об этом RT заявил депутат Госдумы и бывший главный санврач России Геннадий Онищенко.

Как подчеркнул парламентарий, коронавирус мутирует не в первый раз.

«Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — сказал он.

По его словам, в данном случае штамм тот же самый, но с изменёнными свойствами.

«Поэтому сегодня он, наверное, будет распространяться более интенсивно, но при этом не будет меняться его агрессивность», — добавил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.

Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Британией из-за коронавируса.

Как заявили в ВОЗ, пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.