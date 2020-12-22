Онищенко прокомментировал найденный в Британии штамм коронавируса

Короткая ссылка
Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса — это очередная мутация, из-за которой вирус, возможно, будет распространяться интенсивнее, но это не влияет на его агрессивность. Об этом RT заявил депутат Госдумы и бывший главный санврач России Геннадий Онищенко.
Онищенко прокомментировал найденный в Британии штамм коронавируса
  • Reuters

Как подчеркнул парламентарий, коронавирус мутирует не в первый раз.

«Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — сказал он.

По его словам, в данном случае штамм тот же самый, но с изменёнными свойствами.

«Поэтому сегодня он, наверное, будет распространяться более интенсивно, но при этом не будет меняться его агрессивность», — добавил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании. 

Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Британией из-за коронавируса.  

Как заявили в ВОЗ, пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить