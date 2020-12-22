В Великобритании за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 36 804.

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.

Как пишет РИА Новости, общее число выявленных случаев в королевстве достигло 2 110 314, жертв COVID-19 — 68 307.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал данную информацию.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.