В МИД ФРГ оценили ответные санкции России из-за ситуации с Навальным

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В МИД Германии прокомментировали российские ответные меры в адрес стран ЕС, которые были введены из-за европейских санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
В МИД ФРГ оценили ответные санкции России из-за ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Как заявили РИА Новости в немецком ведомстве, данные шаги со стороны России Германия считает неоправданными.

«Хотя такая схема российских контрмер известна из прошлого, правительство Германии считает, что она остаётся неоправданной. Этот инцидент не является двусторонним делом, но остаётся делом международного масштаба из-за нарушения международного права, связанного с использованием химического нервно-паралитического вещества», — отметили в министерстве.

Ранее в МИД России сообщил, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

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