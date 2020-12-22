МИД России сообщил об ответных мерах в адрес стран ЕС из-за Навального
Отмечается, что в него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.
«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве», — говорится на сайте МИД.
Как уточняется, недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.
Ранее сообщалось, что в МИД России назвали неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.