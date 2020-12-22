МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве добавили, что по этому делу не были представлены доказательства.

Отмечается, что решение о санкциях было принято «в обстановке спешки и скрытности».

Ранее посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии во всех сферах деятельности Беате Гжески и представитель посольства Швеции были вызваны в здание МИД России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и санкциями ЕС против Москвы.