МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
- © Leonid Faerberg
- globallookpress.com
«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», — говорится на сайте МИД России.
В ведомстве добавили, что по этому делу не были представлены доказательства.
Отмечается, что решение о санкциях было принято «в обстановке спешки и скрытности».
Ранее посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии во всех сферах деятельности Беате Гжески и представитель посольства Швеции были вызваны в здание МИД России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и санкциями ЕС против Москвы.