МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

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МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.
МИД России назвал неприемлемыми санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве добавили, что по этому делу не были представлены доказательства.

Отмечается, что решение о санкциях было принято «в обстановке спешки и скрытности».

Ранее посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла Германии во всех сферах деятельности Беате Гжески и представитель посольства Швеции были вызваны в здание МИД России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и санкциями ЕС против Москвы.

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