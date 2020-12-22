Посол Франции прибыл в МИД России

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Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в российский МИД, куда его вызвали в связи с направленными против Москвы санкциями Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Посол Франции прибыл в МИД России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщает РИА Новости, к зданию российского внешнеполитического ведомства также прибыли постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески и представитель посольства Швеции в Москве.

Ранее Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России на полгода.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции.

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