Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в российский МИД, куда его вызвали в связи с направленными против Москвы санкциями Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Как сообщает РИА Новости, к зданию российского внешнеполитического ведомства также прибыли постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески и представитель посольства Швеции в Москве.

Ранее Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России на полгода.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции.