Посол Франции прибыл в МИД России
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Как сообщает РИА Новости, к зданию российского внешнеполитического ведомства также прибыли постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески и представитель посольства Швеции в Москве.
Ранее Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России на полгода.
В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции.