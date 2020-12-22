Путин и Аббас обсудили проблему ближневосточного урегулирования

Президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас провели телефонный разговор. Стороны обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, а также возможность поставок в Палестину вакцин российского производства.

«Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала «квартета» международных посредников», — сообщили в Кремле.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и условились о контактах на различных уровнях.

В сентябре Аббас попросил Генсека ООН Антониу Гутерреша начать усилия по созыву международной конференции для решения палестинской проблемы.

Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путём «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации».