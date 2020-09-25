Аббас призвал созвать конференцию для решения палестинской проблемы

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас попросил Генсека ООН Антониу Гутерриша начать усилия по созыву международной конференции для решения палестинской проблемы.

С таким заявлением он выступил в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Призываю генсека ООН совместно с ближневосточным квартетом и Советом Безопасности начать мероприятия по созыву полномочной международной конференции при участии всех заинтересованных сторон с начала следующего года с целью запустить настоящий мирный процесс на основе международного права и законодательства с тем, чтобы это привело к окончанию оккупации, а палестинский народ получил бы свои права и независимость в своем государстве со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года», — цитирует Аббаса РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство выступает за восстановление Палестины в рамках границ до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путём «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации».