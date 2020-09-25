Аббас призвал созвать конференцию для решения палестинской проблемы

Короткая ссылка
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас попросил Генсека ООН Антониу Гутерриша начать усилия по созыву международной конференции для решения палестинской проблемы.
Аббас призвал созвать конференцию для решения палестинской проблемы
  • Reuters

С таким заявлением он выступил в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Призываю генсека ООН совместно с ближневосточным квартетом и Советом Безопасности начать мероприятия по созыву полномочной международной конференции при участии всех заинтересованных сторон с начала следующего года с целью запустить настоящий мирный процесс на основе международного права и законодательства с тем, чтобы это привело к окончанию оккупации, а палестинский народ получил бы свои права и независимость в своем государстве со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года», — цитирует Аббаса РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство выступает за восстановление Палестины в рамках границ до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путём «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить