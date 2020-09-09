Эр-Рияд выступил за восстановление Палестины в границах 1967 года

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Саудовская Аравия выступает за восстановление Палестины в рамках границ до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом, как пишет Arab News, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин Фархан Аль Сауд.
Эр-Рияд выступил за восстановление Палестины в границах 1967 года
  • Reuters

По словам министра, Эр-Рияд поддерживает все усилия, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего решения по ближневосточной проблеме.

В декабре 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. В январе 2020 года он заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

В мае Палестина решила выйти из всех соглашений с США и Израилем.

Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путём «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации».

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