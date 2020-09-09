Эр-Рияд выступил за восстановление Палестины в границах 1967 года
- Reuters
По словам министра, Эр-Рияд поддерживает все усилия, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего решения по ближневосточной проблеме.
В декабре 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. В январе 2020 года он заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
В мае Палестина решила выйти из всех соглашений с США и Израилем.
Как заявлял генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, справедливый мир не может быть достигнут путём «игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации».