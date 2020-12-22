Делегация Израиля и США вылетает из Тель-Авива в Марокко
- Reuters
«Самолёт, на борту которого находится совместная делегация США и Израиля, вылетает в ближайшие минуты из аэропорта имени Бен Гуриона», — сказали представители пресс-службы РИА Новости.
Борт самолёта украсили изображением хамсы (амулет в форме ладони) и флагами обеих стран с надписью «Мир» на трёх языках: иврите, арабском и английском, пишет агентство.
Как уточняется, совместную делегацию возглавляют старший советник президента США Джаред Кушнер и глава совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат.
Ожидается, что в Рабате делегация подпишет первый пакет документов о сотрудничестве между Израилем и Марокко.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
Он также сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.
В МИД России приветствовали договорённости между Королевством Марокко и Израилем о нормализации отношений, однако там отметили, что признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает региональной стабильности.