Делегация Израиля и США вылетает из Тель-Авива в Марокко

В Марокко вылетает первый прямой рейс из Тель-Авива, на борту самолёта находятся члены совместной делегации США и Израиля, он должен приземлиться в Рабате. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Эль-Аль».

«Самолёт, на борту которого находится совместная делегация США и Израиля, вылетает в ближайшие минуты из аэропорта имени Бен Гуриона», — сказали представители пресс-службы РИА Новости.

Борт самолёта украсили изображением хамсы (амулет в форме ладони) и флагами обеих стран с надписью «Мир» на трёх языках: иврите, арабском и английском, пишет агентство.

Как уточняется, совместную делегацию возглавляют старший советник президента США Джаред Кушнер и глава совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат.

Ожидается, что в Рабате делегация подпишет первый пакет документов о сотрудничестве между Израилем и Марокко.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Он также сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.

В МИД России приветствовали договорённости между Королевством Марокко и Израилем о нормализации отношений, однако там отметили, что признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает региональной стабильности.