В МИД России предупредили об опасности решения США по Западной Сахаре

Признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает региональной стабильности, заявили в российском МИД.

«Таким своим решением администрация Дональда Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования, предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум», — говорится в заявлении министерства.

Новая позиция США может затруднить усилия ООН по продвижению урегулирования и обострить отношения между вовлечёнными сторонами, а также «спровоцировать новый виток вооружённого насилия в Сахаро-Сахельской зоне», считают там.

По мнению российского МИД, проблему стоит решать, только следуя резолюциям СБ ООН.

Вместе с тем в МИД приветствовали договорённости между Королевством Марокко и Израилем о нормализации отношений.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов отметил, что одностороннее решение США выходит за рамки и международного права, и решений резолюции СБ ООН, которые поддержал Вашингтон.