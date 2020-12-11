В МИД оценили признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

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Замглавы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов назвал нарушением международного права решение США признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
В МИД оценили признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
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«Это нарушение международного права. Есть соответствующие резолюции, есть миссии ООН по проведению референдумов в Западной Сахаре, чтобы её население определило судьбу этой территории в ходе этого референдума», — цитирует его ТАСС.

Богданов подчеркнул, что одностороннее решение США выходит за рамки и международного права, и решений резолюции СБ ООН, которые поддержал Вашингтон.

Он позитивно оценил шаги арабских стран по налаживанию отношения с Израилем, однако предостерёг от «попыток дружить против кого-то».

«Потому что некоторые считают, что здесь есть антииранская подоплёка... Естественно, чтобы это не было за счёт интересов палестинского народа, чтобы не забыли о том, что не решена палестинская проблема», — добавил замглавы МИД России.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Он также сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.

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