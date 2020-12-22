Панама приостановила въезд из Британии и ЮАР
- Reuters
Об этом информирует Минздрав Панамы.
«В связи с сообщениями о новом штамме COVID-19 принято решение временно приостановить с сегодняшнего дня въезд в страну тех, кто находился на постоянной основе или транзитом в Великобритании и Южно-Африканской Республике в течение последних 20 дней», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее власти Нидерландов приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из ЮАР.
В ВОЗ заявили, что обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса являются разными вариантами.