Панама приостановила въезд из Британии и ЮАР

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Власти Панамы решили временно приостановить разрешение на въезд в страну из Великобритании и Южно-Африканской Республики из-за выявления там новой мутации коронавируса.
Панама приостановила въезд из Британии и ЮАР
  • Reuters

Об этом информирует Минздрав Панамы.

«В связи с сообщениями о новом штамме COVID-19 принято решение временно приостановить с сегодняшнего дня въезд в страну тех, кто находился на постоянной основе или транзитом в Великобритании и Южно-Африканской Республике в течение последних 20 дней», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее власти Нидерландов приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из ЮАР.

В ВОЗ заявили, что обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса являются разными вариантами.

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