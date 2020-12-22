Нидерланды решили запретить все авиарейсы из ЮАР

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что власти страны приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Такое решение принято для предотвращения распространения нового типа COVID-19 в Нидерландах.

Отмечается, что ограничения будут действовать как минимум до 1 января.

Также в МИД отметили, что грузовые перевозки и полёты медицинского персонала остаются разрешёнными.

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса являются разными вариантами.