Нидерланды решили запретить все авиарейсы из ЮАР

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Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что власти страны приняли решение запретить все пассажирские авиарейсы из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.
Нидерланды решили запретить все авиарейсы из ЮАР
  • Reuters

Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Такое решение принято для предотвращения распространения нового типа COVID-19 в Нидерландах.

Отмечается, что ограничения будут действовать как минимум до 1 января.

Также в МИД отметили, что грузовые перевозки и полёты медицинского персонала остаются разрешёнными.

Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса являются разными вариантами.

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