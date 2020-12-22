Нидерланды решили запретить все авиарейсы из ЮАР
- Reuters
Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства Нидерландов.
Такое решение принято для предотвращения распространения нового типа COVID-19 в Нидерландах.
Отмечается, что ограничения будут действовать как минимум до 1 января.
Также в МИД отметили, что грузовые перевозки и полёты медицинского персонала остаются разрешёнными.
Ранее в ВОЗ заявили, что обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса являются разными вариантами.