Российские военные отремонтировали школу в сирийском Алеппо
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замкомандующего российской группировкой в Сирии Андрея Палия.
Отмечается, что во время войны в Сирии линия фронта находилась в нескольких километрах от посёлка. В школе располагалась казарма сирийских военнослужащих.
«По решению командующего группировки военнослужащие были переселены. Силами военнослужащих российской армии школа подготовлена для проведения занятий», — заявил он.
Ранее военные России и Сирии подорвали командный пункт боевиков в Идлибе.