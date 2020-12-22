Российские военные отремонтировали школу в сирийском Алеппо

Российские военные провели ремонт в школе в посёлке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо, где будут учиться около 100 детей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замкомандующего российской группировкой в Сирии Андрея Палия.

Отмечается, что во время войны в Сирии линия фронта находилась в нескольких километрах от посёлка. В школе располагалась казарма сирийских военнослужащих.

«По решению командующего группировки военнослужащие были переселены. Силами военнослужащих российской армии школа подготовлена для проведения занятий», — заявил он.

Ранее военные России и Сирии подорвали командный пункт боевиков в Идлибе.