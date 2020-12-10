Военные России и Сирии подорвали командный пункт боевиков в Идлибе

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Российские и сирийские военнослужащие подорвали бывший командный пункт боевиков, расположенный в пещере в провинции Идлиб. Об этом рассказал начальник группировки инженерных войск России Камил Салимханов.
Военные России и Сирии подорвали командный пункт боевиков в Идлибе
  • © REUTERS/Umit Bektas

«Это подземные укрытия незаконных вооружённых формирований. В данном случае здесь находилась группировка «Армия гордости». Она насчитывала около 1,5 тыс. человек. Здесь находился командный пункт», — цитирует его ТАСС.

Террористы использовали командный пункт с 2011 года по август 2019 года.

На подрыв бывшего командного пункта боевиков ушло 1,5 т взрывчатки и около 20 единиц найденных на месте боеприпасов.

В конце сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.

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