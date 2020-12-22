Генсек ООН назначил спецкоординатора по Ближнему Востоку
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба всемирной организации.
«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении Тора Веннесланда из Норвегии своим новым специальным координатором по ближневосточному мирному процессу...» — заявили в ООН.
Также Веннесланд назначен личным представителем Генсека ООН при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации.
Ранее Генсек ООН назвал две глобальные угрозы следующего десятилетия.