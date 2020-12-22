Генсек ООН назначил спецкоординатора по Ближнему Востоку

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил норвежского дипломата Тора Веннесланда спецкоординатором по ближневосточному урегулированию.
Генсек ООН назначил спецкоординатора по Ближнему Востоку
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба всемирной организации.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении Тора Веннесланда из Норвегии своим новым специальным координатором по ближневосточному мирному процессу...» — заявили в ООН.

Также Веннесланд назначен личным представителем Генсека ООН при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации.

Ранее Генсек ООН назвал две глобальные угрозы следующего десятилетия.

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