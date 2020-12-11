Генсек ООН назвал две глобальные угрозы следующего десятилетия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разрушение договорённостей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве могут вызвать глобальный кризис в следующем десятилетии.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе выступления на форуме Нобелевской премии.

«Эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве — это лишь две области, которые смогут спровоцировать полномасштабный глобальный кризис в следующем десятилетии», — заявил Генсек ООН.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли высказал мнение, что в 2021 году мир может столкнуться с тяжелейшим за 75 лет гуманитарным кризисом.