В Бельгии назвали дату начала вакцинации от коронавируса

В Бельгии начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 28 декабря. Об этом информирует бельгийское Министерство здравоохранения.

«Вакцинация в домах престарелых начнется 28 декабря с использованием вакцины BioNTech — Pfizer», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет.

17 декабря премьер-министры Бельгии и Люксембурга Александр Де Кро и Ксавье Беттель ушли на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у президента Франции Эммануэля Макрона.