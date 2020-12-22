В Бельгии назвали дату начала вакцинации от коронавируса
- Reuters
«Вакцинация в домах престарелых начнется 28 декабря с использованием вакцины BioNTech — Pfizer», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет.
17 декабря премьер-министры Бельгии и Люксембурга Александр Де Кро и Ксавье Беттель ушли на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у президента Франции Эммануэля Макрона.