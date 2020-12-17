Премьеры Бельгии и Люксембурга ушли на самоизоляцию

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Премьер-министры Бельгии и Люксембурга Александр Де Кро и Ксавье Беттель ушли на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у президента Франции Эммануэля Макрона. 
Премьеры Бельгии и Люксембурга ушли на самоизоляцию
  • Reuters

«Из-за контактов в четверг я ушёл на самоизоляцию до получения результата теста, который я сдал сегодня», — написал де Кроо в Twitter.

Беттель, в свою очередь, сообщил, что также ушёл на самоизоляцию, но продолжает выполнять должностные обязанности. Он рассказал, что у него нет симптомов коронавируса. 

Как передаёт РИА Новости, премьеры Бельгии и Люксембурга принимали участие в заседаниях Евросовета в Брюсселе 10—11 декабря.

Ранее в пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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