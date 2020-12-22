В Эквадоре ввели комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

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Власти Эквадора ввели комендантский час и сухой закон в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Эквадоре ввели комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба президента республики.

«Принято решение во избежание скоплений людей установить действие комендантского часа в течение 15 дней, который будет действовать с 22:00 до 04:00», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на этот же период будет действовать сухой закон. Также в стране введут ограничения на движение автотранспорта и работу торговых центров.

При этом будут запрещены собрания более десяти человек.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал RT данные о новом штамме коронавируса в Великобритании.

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