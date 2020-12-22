В Эквадоре ввели комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба президента республики.
«Принято решение во избежание скоплений людей установить действие комендантского часа в течение 15 дней, который будет действовать с 22:00 до 04:00», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что на этот же период будет действовать сухой закон. Также в стране введут ограничения на движение автотранспорта и работу торговых центров.
При этом будут запрещены собрания более десяти человек.
Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал RT данные о новом штамме коронавируса в Великобритании.