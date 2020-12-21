В Великобритании за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.
Общее число выявленных случаев достигло 2 073 511.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.