Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- © Flickr / Matt Katzenberger
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 462,1 км к западо-юго-западу от города Сува.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее в Турции около границы с Ираном произошло землетрясение магнитудой 6.
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