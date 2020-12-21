Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 462,1 км к западо-юго-западу от города Сува.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее в Турции около границы с Ираном произошло землетрясение магнитудой 6.