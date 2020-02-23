В Турции у границы с Ираном зафиксировано землетрясение магнитудой 6

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В Турции около границы с Ираном произошло новое землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщили в Геологической службе США.
В Турции у границы с Ираном зафиксировано землетрясение магнитудой 6
  • globallookpress.com

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы в 26 км на юго-восток от Сарая.

23 февраля около турецко-иранской произошло землетрясение магнитудой 5,7, по последним данным, погибли девять человек и 37 пострадали.

Также не менее 25 человек пострадали в Иране.

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