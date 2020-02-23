В Турции у границы с Ираном зафиксировано землетрясение магнитудой 6

В Турции около границы с Ираном произошло новое землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы в 26 км на юго-восток от Сарая.

Prelim M6.0 Earthquake Turkey-Iran border region Feb-23 16:00 UTC, updates https://t.co/RfHEwz89wt — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) February 23, 2020

23 февраля около турецко-иранской произошло землетрясение магнитудой 5,7, по последним данным, погибли девять человек и 37 пострадали.

Также не менее 25 человек пострадали в Иране.