Минюст США не будет назначать спецпрокурора по делу Хантера Байдена
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Об этом Барр сказал во время брифинга.
«Идёт расследование, я думаю, что оно проводится ответственно и профессионально... Сейчас я не вижу причин назначать спецпрокурора, у меня нет таких планов», — рассказал он.
12 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в ноябре и налоговых махинаций Хантера Байдена.
Уильям Барр уйдёт в отставку 23 декабря, его место займёт Джефф Розен.