Минюст США не будет назначать спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Генеральный прокурор США Уильям Барр не намерен назначать спецпрокурора по делу налоговых махинаций Хантера Байдена — сына избранного главы государства Джо Байдена.

Об этом Барр сказал во время брифинга.

«Идёт расследование, я думаю, что оно проводится ответственно и профессионально... Сейчас я не вижу причин назначать спецпрокурора, у меня нет таких планов», — рассказал он.

12 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в ноябре и налоговых махинаций Хантера Байдена.

Уильям Барр уйдёт в отставку 23 декабря, его место займёт Джефф Розен.