Минюст США не будет назначать спецпрокурора по делу Хантера Байдена

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Генеральный прокурор США Уильям Барр не намерен назначать спецпрокурора по делу налоговых махинаций Хантера Байдена — сына избранного главы государства Джо Байдена.
Минюст США не будет назначать спецпрокурора по делу Хантера Байдена
  • © 2020 Democratic National Convention/Pool via REUTERS/File Photo

Об этом Барр сказал во время брифинга.

«Идёт расследование, я думаю, что оно проводится ответственно и профессионально... Сейчас я не вижу причин назначать спецпрокурора, у меня нет таких планов», — рассказал он.

12 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на президентских выборах в ноябре и налоговых махинаций Хантера Байдена.

Уильям Барр уйдёт в отставку 23 декабря, его место займёт Джефф Розен.

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