В РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавируса

Вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции эффективна против обнаруженной в Европе новой мутации COVID-19. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в ходе подписания меморандума между фондом, центром Гамалеи, компаниями AstraZeneca и «Р-Фарм».

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он так же эффективен против неё, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев.

Как подчеркнул глава РФПИ, вакцина уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации.

Ранее ряд стран объявили, что приостанавливают авиарейсы из Британии в связи с выявлением новой разновидности COVID-19.

Как сообщили в Службе общественного здравоохранения Англии, такой штамм вируса появился в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса.