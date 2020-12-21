В РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавируса
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«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он так же эффективен против неё, как и против существующих штаммов», — сказал Дмитриев.
Как подчеркнул глава РФПИ, вакцина уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации.
Ранее ряд стран объявили, что приостанавливают авиарейсы из Британии в связи с выявлением новой разновидности COVID-19.
Как сообщили в Службе общественного здравоохранения Англии, такой штамм вируса появился в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса.