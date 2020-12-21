В Японии заявили, что пока не обнаружили новый штамм коронавируса

В Японии пока не обнаружили на территории страны новой формы коронавирусной инфекции, которая распространилась в Великобритании. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

«По данным Национального института инфекционных болезней, этот вирус пока не обнаружен на нашей территории», — цитирует ТАСС Като.

Он добавил, что Британия входит в число стран, из которых в Японию въезд не разрешён в связи с пандемией.

«Этот запрет сохраняется и сейчас», — уточнил он.

В Британии ранее заявили, что выявили новую разновидность коронавируса, которая может иметь более высокую скорость распространения.

В связи с этим ряд европейских стран объявили о решении приостановить авиарейсы из Британии.

Как заявили в Службе общественного здравоохранения Англии, мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Подробнее — в материале RT.