Турция приостанавливает полёты из Великобритании и ряда других стран
«Из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего Министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР», — написал Коджа.
Ранее сообщалось, что Франция закрывает воздушную границу с Великобританией на 48 часов после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
К тому же власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.