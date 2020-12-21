Турция приостанавливает полёты из Великобритании и ряда других стран

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Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего Министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР», — написал Коджа.

Ранее сообщалось, что Франция закрывает воздушную границу с Великобританией на 48 часов после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

К тому же власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса. 

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

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