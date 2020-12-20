Reuters сообщил о планах команды Байдена по санкциям против России

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Команда избранного президента Джо Байдена «рассмотрит несколько вариантов наказания России за её предполагаемую роль в беспрецедентном взломе правительственных агентств и компаний США, как только он вступит в должность».
Reuters сообщил о планах команды Байдена по санкциям против России
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, команда Байдена рассматривает шаги «от новых финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп считает, что Китай может стоять за крупной кибератакой на Соединённые Штаты.

Офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».

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