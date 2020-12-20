Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни»

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Бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни».
Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го», — заявил Дерипаска.

По его словам, «слишком много сложных этапов нужно пройти до этого».

«Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Полные региональные локдауны, активный поиск инфицированных», — пояснил бизнесмен.

Согласно данным оперштаба на 20 декабря, в России в течение суток выявлено 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 848 377. 

Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

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