Полиция Германии усилит контроль за прибывающими из Британии и ЮАР

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Министерство внутренних дел Германии поручило полиции усилить контроль за гражданами, которые прибывают в страну из Великобритании и ЮАР, в связи с выявлением новой мутации коронавируса в этих странах.
Полиция Германии усилит контроль за прибывающими из Британии и ЮАР
  • Reuters

Об этом в своём Twitter написал представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

«Федеральной полиции поручено систематически контролировать прибывающих из Великобритании, а также онлайн-регистрацию (прибывающих)», — заявил он.

По его словам, меры согласовываются с профильными ведомствами в сфере здравоохранения.

Альтер добавил, что «путешествующим стоит ожидать очередей на границе».

Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.

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