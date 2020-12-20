Полиция Германии усилит контроль за прибывающими из Британии и ЮАР
- Reuters
Об этом в своём Twitter написал представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
«Федеральной полиции поручено систематически контролировать прибывающих из Великобритании, а также онлайн-регистрацию (прибывающих)», — заявил он.
По его словам, меры согласовываются с профильными ведомствами в сфере здравоохранения.
Альтер добавил, что «путешествующим стоит ожидать очередей на границе».
Ранее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового типа коронавируса.