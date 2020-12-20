Полиция Германии усилит контроль за прибывающими из Британии и ЮАР

Министерство внутренних дел Германии поручило полиции усилить контроль за гражданами, которые прибывают в страну из Великобритании и ЮАР, в связи с выявлением новой мутации коронавируса в этих странах.

Reuters