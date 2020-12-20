В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 134 434

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В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 134 434. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 134 434
  • Reuters

Отмечается, что за сутки выявили 2828 новых случаев коронавируса.

Всего в стране скончались 1035 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в Великобритании новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что находится в тесном контакте с правительством Великобритании по поводу новой разновидности коронавируса.

Позднее правительство Нидерландов сообщило, что прекращает принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за нового коронавируса.

Также сообщалось, что 14 декабря правительство Финляндии продлило ограничения на въезд ещё на месяц, до 12 января 2021 года. При этом в АТОР отмечали, что под ограничения не попадают Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

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