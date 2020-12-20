В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона

﻿Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона после заболевания коронавирусом стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Состояние здоровья президента республики остаётся стабильным по отношению к тому, что наблюдалось в субботу», — приводит заявление Le Figaro.

Ранее стало известно, что Макрон проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие».

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест французского лидера на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.