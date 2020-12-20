В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона

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﻿Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона после заболевания коронавирусом стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
  • © REUTERS/Charles Platiau/Pool

«Состояние здоровья президента республики остаётся стабильным по отношению к тому, что наблюдалось в субботу», — приводит заявление Le Figaro.

Ранее стало известно, что Макрон проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие»

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест французского лидера на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.

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