В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
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«Состояние здоровья президента республики остаётся стабильным по отношению к тому, что наблюдалось в субботу», — приводит заявление Le Figaro.
Ранее стало известно, что Макрон проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие».
17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест французского лидера на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.