В Париже рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего коронавирусом, стабильное. Об этом сообщили в президентской администрации.

«Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей, 18 декабря, стабильное. У него всё ещё наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что Макрон проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие».

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.