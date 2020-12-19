В Париже рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона

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Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего коронавирусом, стабильное. Об этом сообщили в президентской администрации.
В Париже рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
  • Reuters

«Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей, 18 декабря, стабильное. У него всё ещё наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что Макрон проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие». 

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.

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