В Германии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 31 300 и достигло 1 471 238.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 в ФРГ скончались 702 человека, общее число летальных случаев увеличилось до 25 640.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ смогли остановить резкий рост числа инфицированных COVID-19, но ситуация ещё далека от желаемой.

Также профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.