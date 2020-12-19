В Германии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
За прошедшие 24 часа от COVID-19 в ФРГ скончались 702 человека, общее число летальных случаев увеличилось до 25 640.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ смогли остановить резкий рост числа инфицированных COVID-19, но ситуация ещё далека от желаемой.
Также профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.