В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия находится в списке врагов Америки.
В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России
  • РИА Новости

«Враг Америки находится внутри самой Америки — на верхушке американской политической элиты. Именно там нужно искать врагов, потому что они своими действиями подрывают не только внутренние устои американского общества, они портят отношения со всеми странами, в том числе с такими влиятельными странами, как Россия», — заявил Цеков.

Он подчеркнул, что подобными заявлениями политики «дискредитируют» образ США.

«Я думаю, что придёт время, и они созреют, чтобы не делать такие заявления. Если бы они глубоко понимали международные процессы, они бы быстро пришли к выводу, что Россия даже минимально не является злом, врагом для Америки», — добавил сенатор. 

Ранее Помпео в интервью на шоу Марка Левина заявил, что Россия находится в списке врагов Америки.

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