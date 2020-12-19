В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России
- РИА Новости
«Враг Америки находится внутри самой Америки — на верхушке американской политической элиты. Именно там нужно искать врагов, потому что они своими действиями подрывают не только внутренние устои американского общества, они портят отношения со всеми странами, в том числе с такими влиятельными странами, как Россия», — заявил Цеков.
Он подчеркнул, что подобными заявлениями политики «дискредитируют» образ США.
«Я думаю, что придёт время, и они созреют, чтобы не делать такие заявления. Если бы они глубоко понимали международные процессы, они бы быстро пришли к выводу, что Россия даже минимально не является злом, врагом для Америки», — добавил сенатор.
Ранее Помпео в интервью на шоу Марка Левина заявил, что Россия находится в списке врагов Америки.