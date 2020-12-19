Помпео заявил о вхождении России в список врагов США

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью на шоу Марка Левина заявил, что Россия находится в списке врагов Америки.

«Меня всё время спрашивают, кто наш враг. И ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определённо входит в этот список», — цитирует сайт Госдепа США Помпео.

Он упомянул новости об «усилиях России в киберпространстве».

По его словам, российское руководство является угрозой для «всех, кто любит свободу».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России.

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