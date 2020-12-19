Защита Ярошенко просит освободить его из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

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Защита российского лётчика Константина Ярошенко попросила суд в США освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме.

«Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка — прошение о его освобождении в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме, где он находится», — цитирует РИА Новости адвоката Ярошенко Алексея Тарасова.

По его словам, это прошение об освобождении, а не о помиловании.

Он отметил, что вспышка коронавируса в тюрьме подвергает опасности здоровье и жизнь Ярошенко.

Ранее Алексей Тарасов сообщил, что защита осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко намерена обратиться в суд с ходатайством о сокращении срока его тюремного заключения.

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