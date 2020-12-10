Защита Ярошенко намерена просить суд США о его досрочном освобождении

Защита осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко намерена обратиться в суд с ходатайством о сокращении срока его тюремного заключения, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

«Мы намерены направить в суд прошение о сокращении срока наказания Ярошенко... В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит и освободит Константина досрочно», — цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, в американской тюрьме Данбери (штат Коннектикут) сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что новый избранный американский президент воспользуется правом амнистии в отношении осуждённых в стране российских граждан.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.