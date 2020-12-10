Защита Ярошенко намерена просить суд США о его досрочном освобождении

Короткая ссылка
Защита осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко намерена обратиться в суд с ходатайством о сокращении срока его тюремного заключения, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.
Защита Ярошенко намерена просить суд США о его досрочном освобождении
  • РИА Новости

«Мы намерены направить в суд прошение о сокращении срока наказания Ярошенко... В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит и освободит Константина досрочно», — цитирует его ТАСС.

По словам адвоката, в американской тюрьме Данбери (штат Коннектикут) сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что новый избранный американский президент воспользуется правом амнистии в отношении осуждённых в стране российских граждан.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить