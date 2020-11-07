Москалькова призвала амнистировать осуждённых в США россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что новый избранный американский президент воспользуется правом амнистии в отношении осуждённых в стране российских граждан.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

Москалькова напомнила, что в США продолжается подсчёт голосов в рамках президентских выборов.

«Хочу надеяться, что вновь избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян», — заявила она.

По её мнению, такой шаг был бы актом гуманизма по отношению к осуждённым россиянам и проявлением милосердия к их семьям.

В июне Москалькова сообщила, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.