Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 7 162 978

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 52 544 и достигло 7 162 978.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии составило 185 650.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,1 млн пациентов с коронавирусом.

8 декабря бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.