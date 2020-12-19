Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 7 162 978
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Бразилии составило 185 650.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,1 млн пациентов с коронавирусом.
8 декабря бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.