В Совфеде прокомментировали санкции США против компаний из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT внесение Министерством торговли США в санкционный список двух российских компаний — «Космос комплект» и «Совтест комп».

«Они буквально каждую неделю какие-то санкции придумывают. Ни недели без санкций — они, по-моему, уже живут по такому принципу. Эти санкции — это понятное для всех явление, которое называется недобросовестной конкуренцией», — пояснил Цеков.

По словам сенатора, США не хотят, чтобы развивалась российская промышленность.

«Особенно промышленность в сфере электроники. Они делают всё для того, чтобы затормозить развитие нашей космической, авиапромышленности. Эти санкции в конце концов нас усилят, а Америку они ослабят», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло в санкционный список две российские компании — «Космос комплект» и «Совтест комп».

10 декабря американский Минфин объявил о введении санкций в отношении фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

В МИД России эти меры назвали «неуклюжим пиар-ходом».